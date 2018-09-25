Шнуров и Агутин выступили с новой песней на телевидении – видео

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин выступили с премьерой совместной песни "Какая-то фигня". Новую композицию они исполнили в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщило РИА Новости.

В этой песне оба певца передают воспоминания о своем прошлом. Они ностальгируют, что раньше они "были такими, как надо", "не терпели фальши".

В припеве они признаются: "Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня".

Ранее группа "Ленинград" опубликовала клип на новую песню "Цой", который подвергся серьезной критике общественности.