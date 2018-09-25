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Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

Мария Захарова прокомментировала речь Трампа на Генассамблее ООН

© Sputnik / Roman Makhmutov
В России
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Официальный представитель МИД России дала оценку выступлению американского лидера на своей странице в Facebook.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН упомянул Россию лишь один раз, в связи с энергетическим сотрудничеством с Германией, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

"Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — подчеркнула Захарова.

Президент США Дональд Трамп, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

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Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.

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Теги:
Северный поток-2, комментарий, выступление, энергетика, газ, МИД РФ, президент США Дональд Трамп, Мария Захарова, Нью-Йорк, США, Политика
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