Юный выходец из Конгаза стал звездой шоу с Максимом Галкиным на Первом канале

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Маленький уроженец села Конгаз в Гагаузии стал звездой детского шоу "Лучше всех", которое ведет популярный артист Максим Галкин на российском "Первом канале".

Шестилетний Елисей Багрин живет в Москве, а его папа вырос в селе Конгаз в Гагаузии. На ток-шоу Максима Галкина юный талант показал, как владеет искусством звонаря, которому его научили в церкви, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

"Я звоню в зазвонные, подзвонные колокола и в благовестник, — рассказал Елисей. — Звонить в колокола я учился с четырех лет".

Как узнал журналист гагаузского интернет-портала, отец Елисея служит в храме Преподобного Пимена Великого в Москве, а его сын занял первое место в конкурсе юных звонарей Москвы и Московской области. Прадедушка же Елисея был лучшим звонарем в селе Конгаз.