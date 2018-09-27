Дождались перемен: личные вещи Виктора Цоя сменили владельца - фото и видео

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Личные вещи рок-музыканта Виктора Цоя, а именно паспорт, записная книжка и черновик с уникальными записями ушли с молотка на аукционе. Торги проводил аукционный дом "Литфонд", куда ценные вещи передал мужчина, который представился хорошим знакомым Цоя, сообщают СМИ Санкт-Петербурга.

Особенный ажиотаж вызвал паспорт певца: он был продан за 9 миллионов рублей. Начальная стоимость лота составляла 2 миллиона 500 тысяч. Это единственный лот, проданный под аплодисменты публики. Остальные вещи "оценили" в три миллиона рублей.

Паспорт легендарного музыканта группы Кино Виктора Цоя ушел с молотка за 9 млн рублей. Записную книжку с номерами Бориса Гребенщекова и Миши Науменко продали за 3 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Литфонд.



➡️ https://t.co/AQlbBsgcWr pic.twitter.com/h7i6tMptZh — Мойка78 (@moika_78) 27 сентября 2018 г.

​На фото в паспорте можно увидеть совсем юного Виктора с пышной шевелюрой, небольшими усами и более округлым лицом, чем в период широкой известности. Автор объявления уверяет, что был лично знаком с Цоем.

На фотографиях с паспортом музыканта, прикреплённых к объявлению, видны страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской в ленинградском загсе 4 февраля 1984 года, а также о воинской обязанности. Есть и два адреса с местом жительства. Первый — улица Бассейная, где прошли детство и юность Виктора Цоя. Второй — проспект Ветеранов, последнее место жительства.

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Подавляющее большинство участников аукциона составляли не лично покупатели, а их представители.

Алексей Рыбин, один из основателей группы "Гарин и Гиперболоиды", которая потом стала "Кино", назвал продажу личных вещей Цоя аморальным поступком.

"Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом — передать семье", — подчеркнул Рыбин. Он посетовал на то, что "порядочность и мораль в современном обществе не в ходу".

Рыбин снимает фильм про Цоя. Картина будет рассказывать в первую очередь о самом рок-музыканте, а не об его окружении. В картине снимаются молодые петербургские театральные актёры.