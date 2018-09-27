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Одна из сестер Хачатурян, архивное фото.

Суд отпустил двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
В России
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (26)
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Из СИЗО вышли младшая и средняя из трех сестер, проходящих по делу об убийстве собственного отца.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО двух сестер Хачатурян (младшую и среднюю), обвиняемых в убийстве своего отца, сообщило РИА Новости.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить", — огласила решение судья Юлия Сафина. Процесс был закрыт по ходатайству следователя, стороны не возражали. 

Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи. Данный запрет установлен до 28 декабря.

Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК России недавно.

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Как сообщал Следственный комитет РФ, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (26)

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Теги:
свобода, убийство, расследование, сестры Хачатурян, Москва, Россия, Преступление, закон и правосудие
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