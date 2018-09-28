Завораживающее видео: опубликованы кадры пуска ракет "Бастион" в Арктике

На видеокадрах тактических учений российского Северного флота в Арктике ракетный комплекс поразил морскую мишень.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Впервые в Арктике в ходе учений тактической группы Северного флота ВМФ России был применен береговой ракетный комплекс "Бастион".

Военные успешно выполнили стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых. На опубликованных видеокадрах боевые машины действуют на фоне зачаровывающего своей суровостью северного пейзажа.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса тактической группы Северного флота использовался комплекса "Рубеж". В конце августа он успешно поразил двумя ракетами "Термит" мишени, установленные в море Лаптевых.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование — "Яхонт").