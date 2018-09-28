18:27 28 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство

Завораживающее видео: опубликованы кадры пуска ракет "Бастион" в Арктике

© Sputnik / Igor Zarembo
В России
Получить короткую ссылку
67 0 0

На видеокадрах тактических учений российского Северного флота в Арктике ракетный комплекс поразил морскую мишень.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Впервые в Арктике в ходе учений тактической группы Северного флота ВМФ России был применен береговой ракетный комплекс "Бастион". 

Военные успешно выполнили стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых. На опубликованных видеокадрах боевые машины действуют на фоне зачаровывающего своей суровостью северного пейзажа.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса тактической группы Северного флота использовался комплекса "Рубеж". В конце августа он успешно поразил двумя ракетами "Термит" мишени, установленные в море Лаптевых.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование — "Яхонт").

По теме

Тищенко: к 2020 году США хотят установить контроль в Арктике
Путин: освоение Арктики - один из приоритетов России
Ракетный полк ПВО РФ развернул С-300 в Арктике
Теги:
"Бастион", Арктика, учения, безопасность
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – видео которое снесет мозг
Как у него это получилось: это видео заставит вас поверить в чудеса
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться