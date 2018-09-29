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Презентация новой цифровой камеры Zenit M в Германии

В России возродят уникальный советский бренд: что нового в этом аппарате

© Photo: Press service of Shvabe
В России
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Популярная советская фотокамера будет выпускаться ограниченным тиражом, отмечают производители.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik.В России возродят производство фотоаппаратов "Зенит". Об этом сообщил РИА Новости представитель Красногорского завода имени С. А. Зверева (входит в холдинг "Швабе").

Завод вместе с компанией Leica начнет производство легендарных фотоаппаратов в новом исполнении под названием "Зенит М".

"Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов "Зенитар" 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе", — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что это лишь один из проектов по выпуску камеры.

"Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая, возможно, это будет зеркальная камера, а возможно, более совершенная дальномерная", — пояснил представитель завода.

По его словам, цена будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте".

"По умолчанию камера Leica не может стоять в ценовом сегменте с камерами массового производства. Leica имеет знак равенства между своим именем и словом "качество". Они (Leica. — Прим. ред.) передали все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от пяти до шести тысяч евро", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что оптика будет изготавливаться по новым стандартам качества, заданным компанией Leica Camera AG, но при этом сохранит "ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода".

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"С камерой "Зенит М" и объективом "Зенитар" 35 mm f/1,0 будет в состоянии справиться любой пользователь. Камера оснащена современными технологическими функциями, которые позволяют использовать одинаково результативно профессионалам и новичкам в сфере фотографии. И мы оснастили камеру универсальным объективом, который имеет умеренно широкий угол съемки и позволяет снимать любой жанр — от каких-то портретов, до пейзажей и натюрмортов", — сказал представитель завода.

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"Зенит" — это разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Это один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе с 1952 по 1956 год. Он разработан на базе дальномерного фотоаппарата "Зоркий", выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства выпустили более 21 миллиона экземпляров этих фотоаппаратов.

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Теги:
бренд, выпуск, СССР, фотоаппарат, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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