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Певица Анна Семенович, архивное фото

Известная певица и модель Анна Семенович начинает новую жизнь

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
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Фото с откровенными признанием выложила в Instagram телеведущая Анна Семенович.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Надежда Бабкина уходит, а Анна Семенович приходит: светская львица станет новой ведущей телешоу "Модный приговор". Семенович выложила в свой Instagram снимок с записи нового выпуска передачи. В подписи к фото указано, что съёмки были сложными, но артистка осталась довольна.

"Я очень старалась, хотя съёмки были до трёх ночи, и в этот день я была на ногах с семи утра и безумно устала. Но я собралась и улыбалась в кадре, и не только, как мне кажется, ещё я говорила умные вещи, — написала Семенович.

Похоже, Семенович будет вести модный приговор не в ущерб сцене.

Певица выложила фото с недавнего концерта, и написала, что ее ждут новые трудовые будни и выступления на свадьбах. 

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Теги:
фото, интрига, жизнь, Модный приговор, Анна Семенович, Культура и искусство
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