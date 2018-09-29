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Работа свинокомплекса, архивное фото.

Появились фото потомства свинки Розы, вылеченной роботом от бесплодия

© Sputnik / Александр Кондратюк
В России
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Популярная в российских соцсетях свинка родила шестерых вполне здоровых поросят.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Первые фотографии шестерых поросят, которые родились у свинки Розы из Пензы, забеременевшей после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, опубликованы в пятницу в ее аккаунте в Instagram, сообщило РИА Новости.

"Шесть здоровых поросят родились 22 сентября. Свинка и потомство чувствуют себя прекрасно", — подписаны фотографии.

Архивное фото поросят
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Свинка Роза из пензенского хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте 2018 года, когда ее выбрали первой пациенткой для проведения операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга.

Операцию провел главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал. Чтобы на деле убедиться в успехе операции, уже 26 мая Розе привезли жениха Бориса, который активно работает над пополнением поголовья в этом хозяйстве, а в июне стало известно, что она забеременела.

Профессор Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев ранее сообщил РИА Новости, что Роза родила в ночь на 22 сентября шестерых здоровеньких поросят, двое из которых "похожи на папу — пятнистые, как далматинцы". Далее, по словам ученого, эксперимент будет продолжаться, специалисты продолжат наблюдать, как поросята развиваются, а после того как они перестанут питаться молоком матери, планируется, что у Розы вновь состоится встреча с Борисом. Следующее потомство, как ожидается, свинка принесет в конце февраля — начале марта 2019 года. После этого специалисты будут готовы сделать вывод об успешности эксперимента.

От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что, если все пройдет удачно, со временем подобные операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы в теле пациента, а такие раны заживают гораздо быстрее, чем при полостных операциях.

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Теги:
беплодие, потомство, свинка, робот, операция, Примечательные факты
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