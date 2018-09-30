Исследование показало, как образование родителей влияет на будущее их детей

В своей работе исследователи отмечают, что доля абитуриентов из семей с высшим образованием, выбирающих престижные вузы, выше почти вдвое, чем доля поступающих, у чьих родители нет университетского образования.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Образование родителей часто влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе, говорится в исследовании, проведенном Институтом образования российской Высшей Школы экономики (ВШЭ), сообщает РИА Новости.

В нем отмечается, что дети из семей с высоким уровнем образования получают хорошее образование даже при невысокой успеваемости.

"И наоборот: дети из семей с невысоким образовательным уровнем чаще готовы "согласиться на меньшее" или отказаться от тех возможностей, которые открывают им текущие образовательные результаты", — следует из отчета.

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Как выяснили исследователи, если в девятом классе почти у половины школьников хотя бы у одного родителя есть высшее образование, то в десятом классе эта цифра возрастает до 61%, то есть некоторые дети из семей без высшего образования ушли из школы в колледжи.

Также отмечается, что доля абитуриентов из семей с высшим образованием, выбирающих престижные вузы, выше почти вдвое, чем доля поступающих, у чьих родители нет высшего образования: 60 процентов против 27.

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"Семьи с низким образовательным уровнем родителей предпочитают стратегию избегания", — отмечают авторы исследования.

Согласно данным исследования, чтобы решить проблему социальной мобильности, нельзя замыкаться на академической успеваемости, нужно помогать семьям преодолевать имеющиеся "внутренние" барьеры, закрывающие детям путь к высококачественному образованию.