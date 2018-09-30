Российскую субмарину "Казань" назвали самым грозным противником флота США

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Влиятельный американский журнал National Interest назвал российскую подлодку "Казань" проекта "Ясень-М" чрезвычайно опасным противником и "самой грозной" субмариной для американского флота.

Как отмечает журнал, даже предшественница "Казани" — подводная лодка "Северодвинск" — вызывала восхищение у американских военных своими возможностями.

​"Достаточно посмотреть на "Северодвинск", чтобы понять, что мы имеем дело с очень суровым потенциальным противником", — цитирует журнал слова контр-адмирала Дэйва Джонсона.

С ним согласен нынешний главнокомандующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго. "Это очень впечатляющая субмарина", — считает он. По мнению Фогго, "ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота", — пишет National Interest.

Вместе с тем издание считает, что США все еще сохраняют преимущество в области подводного флота.

Военно-морской флот России получит на вооружение подводную лодку "Казань" в 2019 году.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".