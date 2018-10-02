Грабитель-рецидивист из Молдовы отсидит в России за обман женских надежд

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Молдовы, судя по всему, склонный к рецидиву преступлений, будучи пьян, ограбил женщину, за что и поплатился.
Как сообщат российские СМИ, преступление было совершено летом 2017 года в квартире, в городе Унече Брянской области.
Сорокалетний мужчина отобрал золотую цепочку, кулон и два мобильных телефона. Когда потерпевшая потребовала вернуть похищенное, злоумышленник достал кухонный нож и, угрожая им, скрылся с места преступления.
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Известно, что в Унече мужчина был проездом. Он познакомился с местной жительницей, которая пригласила его в гости для алкогольных возлияний. Неудачливого грабителя задержали в тот же день, изъяв у него похищенное.
Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.