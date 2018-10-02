За наркотики из Молдовы житель Петрозаводска серьезно поплатился

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. На три года сел в тюрьму житель российского Петрозаводска, так и не дождавшийся из Молдовы посылки с наркотиками.
Приговор был озвучен по делу о контрабанде наркотических средств.
По данным российских СМИ, осужденный также должен заплатить 15 тысяч рублей штрафа в пользу государства.
Шокирующие кадры: в Кишиневе задержали двух предполагаемых наркоторговцев >>>
Наркотики мужчина заказал через интернет в ноябре 2017 года. Товар отследили сотрудники ФСБ, задержавшие горе-дилера.
На следствии фигурант дела полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.