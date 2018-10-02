За наркотики из Молдовы житель Петрозаводска серьезно поплатился

Сообщается, что ныне осужденный на тюремный срок активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. На три года сел в тюрьму житель российского Петрозаводска, так и не дождавшийся из Молдовы посылки с наркотиками.

© AFP 2018 / Louai Beshara Гражданин Молдовы вез на Украину старинные монеты и наркотики

Приговор был озвучен по делу о контрабанде наркотических средств.

По данным российских СМИ, осужденный также должен заплатить 15 тысяч рублей штрафа в пользу государства.

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Наркотики мужчина заказал через интернет в ноябре 2017 года. Товар отследили сотрудники ФСБ, задержавшие горе-дилера.

На следствии фигурант дела полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.