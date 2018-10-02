"Россия сегодня" и Россотрудничество оформили стратегическое партнерство

Медиагруппа "Россия сегодня" и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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"С Россотрудничеством нас связывает давнее партнерство и даже, можно сказать, настоящая дружба, а нынешнее соглашение не просто формализует наше взаимодействие по ряду направлений, но и станет хорошей основой для новых совместных инициатив, – отметил на церемонии подписания Дмитрий Киселев. – Обе структуры имеют колоссальный опыт международной работы и собственные эффективные каналы общения с зарубежными аудиториями. Объединив усилия, мы можем делать многие вещи, связанные с развитием межстрановых гуманитарных и культурных связей, а также развивать международные профессиональные контакты в медийной сфере".

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"С МИА "Россия сегодня" мы взаимодействуем уже давно. Уверена, после подписания соглашения наше сотрудничество будет набирать обороты. Надеемся, что этот документ позволит развивать совместные проекты, которые послужат площадками для конструктивного диалога между российскими и зарубежными журналистами и помогут формированию объективного представления о России за рубежом", – подчеркнула, в свою очередь, Элеонора Митрофанова.

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Соглашение предусматривает взаимодействие по целому ряду проектов и направлений. Так, например, Россотрудничество станет официальным партнером международного роуд-шоу работ победителей конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина. В конкурсе, учрежденном МИА "Россия сегодня" в 2014 году в память о фотокорреспонденте агентства, погибшем на юго-востоке Украины, ежегодно принимают участие сотни молодых фотографов со всего мира, а выставка работ победителей и призеров творческого состязания экспонируется в десятках городов в России и за рубежом.

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Также одним из приоритетных направлений станет взаимодействие двух структур в области подготовки журналистских кадров. Под эгидой программы Россотрудничества "Новое поколение" и специальной программы МИА "Россия сегодня" SputnikPro ежегодно с 2015 года группы молодых журналистов зарубежных СМИ приезжают в Москву, где для них организуются специальные лекции и мастер-классы от ведущих российских специалистов медиаотрасли. В совместной программе МИА "Россия сегодня" и Россотрудничества приняли участие уже более 150 журналистов из 58 стран мира. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и расширение этого проекта. В частности, планируется в его рамках проводить тематические секции по фото- и радиожурналистике, дизайну, работе с социальными сетями. Кроме того, предполагается целенаправленная работа с отдельными странами и регионами. Так, уже в течение ближайшего месяца в Москве впервые пройдут отдельные образовательные сессии для журналистов из Турции и Латинской Америки.

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Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – было создано указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года. Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В задачи агентства входит содействие интеграционным процессам на пространстве СНГ, помощь проживающим за рубежом соотечественникам, поддержка и продвижение русского языка и культуры.

МИА "Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.