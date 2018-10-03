Сразу трех граждан Молдовы задержали на российской границе

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Трех граждан Молдовы задержали в России — мужчины находились в розыске.

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Как сообщают российские СМИ, задержание произвели пограничники в Псковской области, на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки".

Двое задержанных — 1993 и 1986 года рождения. Они следовали из России в Латвию. При проверке личностей граждан РМ пограничники выяснили, что в Молдове их разыскивают за нарушение ПДД. Максимальная санкция данной уголовной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до пяти лет.

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Позже границу пересекал 27-летний гражданин Молдовы, которого на родине разыскивают за незаконное проникновение в жилище. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Все трое были переданы местной полиции.