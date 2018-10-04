Москву и область терроризировали 11 граждан Молдовы

Громкое дело расследовала прокуратура России - банда из Молдовы обогатилась на миллионы.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Банда, состоявшая из 11 граждан Молдовы, занималась разбоями, кражами, бандитизмом и даже хищением оружия и боеприпасов в Москве и Подмосковье.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры России, уголовное дело уже передано в суд.

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По версии следствия, с 2008 по 2016 год злоумышленники, используя огнестрельное оружие, совершили 16 разбойных нападений, завладев имуществом на сумму 172 миллиона рублей (более 2,6 миллиона долларов).

Девять членов банды задержаны и находятся под стражей, еще двух разыскивают.