Николай Караченцов срочно госпитализирован: что случилось с актером

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. О том, что народный артист России Николай Караченцов попал в больницу с пневмонией, сообщила журналистам супруга актера Людмила Поргина.

По словам супруги артиста, он находится в стационаре уже несколько дней. Поргина в беседе с журналистами отметила, что "двустороннее воспаление легких — это непросто". Главная задача на ближайшее время для Караченцова, по словам супруги, — выйти из состояния болезни.

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После выписки из стационара звездная супружеская пара планирует переехать на дачу, так как Караченцову врачи рекомендовали побольше дышать свежим воздухом. Однако раз в три недели актеру, страдающему онкопатологией легких, придется приезжать в российскую столицу для прохождения курса химиотерапии. По информации медиков, пневмония после химиотерапии — не редкое явление для такого рода онкозаболеваний.

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"Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку", — рассказала Поргина журналистам. Супруга прославленного актера также добавила, что сейчас она делает все возможное, чтобы поднять мужу настроение и настроить его на выздоровление. В частности, Поргина рассказывает больному мужу стихи и поет песни.