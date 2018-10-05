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Гроза преступников: российскому угрозыску исполняется сто лет

© Photo : GU of the Ministry of Internal Affairs of Russia of Moscow
В России
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В российском УГРО работают настоящие профессионалы, способные раскрывать самые запутанные дела.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В России сто лет исполняется легендарному отделу полиции — уголовному розыску. Ровно век назад УГРО появился в составе Народного комиссариата внутренних дел. За это время уголовный розыск стал настоящей грозой преступников и действительно легендарным отделом в составе российской полиции.

Столетний юбилей с момента создания УГРО совпал с годом трехсолетия российской полиции. В преддверии праздника в МВД рассказали РИА Новости об одних из самых выдающихся сотрудников уголовного розыска, на счету которых десятки раскрытых преступлений. Некоторые из их дел вызывают искреннее удивление.

Фамильные бриллианты за водку

Полковник Юрий Викторов проработал в уголовном розыске Крыма 50 лет. Он прошел путь от рядового оперативника до заместителя начальника управления. За это время его послужной список пополнился самыми различными делами, в том числе международными.

В один из приездов в Крым генсека компартии Франции Мориса Тореза с супругой и сыном из гостиничного номера похитили все фамильные бриллианты жены француза. Викторов стал обходить злачные места, где могла быть какая-то информация об этом деле. В одном из баров официантка вспомнила о посетителе, который хотел расплатиться драгоценными камнями за сто граммов водки. Бриллианты официантка не взяла, но посетителя запомнила — он ей показался глухим или немым, потому что мужчина не мог ничего сказать.

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Викторов начал "раскручивать" эту информацию и вышел на след компартии Италии. В итоге оказалось, что сын одного из ее руководителей тоже отдыхал в это время в Крыму, познакомился с сыном Мориса Тореза и украл бриллианты во время вечеринки в гостиничном номере француза. Тогда же выяснилось, почему официантка приняла итальянца за глухонемого — он не знал ни слова по-русски.

"Боевое крещение" Викторова в 60-х годах в Симферополе получилось не таким спокойным. Как рассказали агентству в МВД, в те годы в городе и его окрестностях действовала банда, которую долго не удавалось поймать. У молодого Юрия Викторова была единственная зацепка — девушки в ночном автобусе видели парней, которые показались им подозрительными. Полицейский решил довериться своему предчувствию и вместе с этими девушками наудачу ходил по улицам города.

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В итоге в парке имени Шевченко они увидели драку. В участниках поножовщины одна из свидетельниц узнала подозрительных парней из автобуса. Викторов решился задерживать их немедленно, но при этом понимал, что численный перевес на стороне участников банды. Полицейский успел попросить случайного прохожего вызвать милицию, ввязался в драку с подозреваемыми, а затем побежал. Пока злоумышленники с ножами гнались за сотрудником по парку, к месту происшествия подоспело подкрепление. После задержания всех участников потасовки оказалось, что это члены той неуловимой банды.

Метод Фесюна

Полковник Виктор Фесюн считается на Дальнем Востоке лучшим в вопросе сбора информации и расследования преступлений "в поле", за пределом кабинета. Так действуют многие сотрудники уголовного розыска по все стране, но полковник в этом настолько преуспел, что подобную систему работы неофициально назвали "методом Фесюна".

Молодой лейтенант Фесюн начал работать оперуполномоченным УГРО в 1960 году в самом сложном районе столицы Приморского края. Однажды во время отработки одной из версий на борту списанного судна он столкнулся с двумя вооруженными подозреваемыми. Преступники оказали сопротивление, но полицейский вышел победителем в этой ожесточенной схватке. При этом злоумышленники остались в живых — Фесюн их обезвредил и задержал.

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Лично участвовать в расследованиях и задержаниях Виктор Фесюн продолжил даже тогда, когда стал заместителем начальника местного отдела угрозыска. На его счету десятки раскрытых преступлений.

Полковнику приходилось работать не просто за пределами страны, а в горячей точке. В 1981 году он как один из самых опытных сотрудников был командирован в Афганистан. Афганцам нужна была высококвалифицированная помощь, чтобы выстроить и наладить работу правоохранительной системы.

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В мае 1982 года группа Фесюна прочесывала одно из сел и заметила уходящих боевиков. Российский полицейский со своей группой бросился за ними в погоню, которая закончилась тем, что они попали в засаду. Почти весь советский отряд погиб сразу же, остались лишь двое — полковник Фесюн и лейтенант Гадоев.

Во время перестрелки с противником они ликвидировали четверых противников, еще пятерых ранили, но бандиты продолжали наступать. Боеприпасы у российских офицеров закончились, тогда раненые Фесюн и Гадоев пошли на врага врукопашную. Им не суждено было одержать верх, но Фесюн и Гадоев не думали сдаваться. Полковник милиции Виктор Фесюн погиб в этом столкновении. Указом правительства СССР он посмертно награжден Орденом Красного Знамени.

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Теги:
престпления, громкие дела, уголовный розск, следователи, расследование, Москва, Россия, Преступление, закон и правосудие
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