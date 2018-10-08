Исследование: бактерии способны обезвреживать радиоактивные отходы

Ученые выявили, что микробы могут ограничивать распространение радионуклидов, в частности урана и плутония.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Российские ученые обнаружили в местах глубинного захоронения радиоактивных отходов бактерии, которые при определенных условиях помогают снизить миграцию радионуклидов и в связи с этим могут использоваться в создании природного барьера для них. Об этом сказано в статье, опубликованной в научном журнале "Радиоактивные отходы", издаваемом Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.

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С 1980-х годов в мире все больше внимания стало уделяться микробиологическим исследованиям территорий, загрязненных радионуклидами, а также мест захоронения радиоактивных отходов. Появляется все больше данных о том, что процессы с участием микробов надо учитывать при оценке долговременной безопасности пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов.

Группа исследователей, в том числе сотрудники Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН, провели микробиологические исследования подземных вод пункта глубинного захоронения "Северский", где держат жидкие радиоактивные отходы Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом" (Северск, Томская область).

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В частности, ученые с помощью методов молекулярной генетики обнаружили присутствие в подземных водах бактерий, которые могут при определенных условиях участвовать в переводе ионов радионуклидов, в том числе урана и плутония, в малоподвижные формы, что ограничивает распространение радионуклидов. Далее авторы исследования провели лабораторные эксперименты, по результатам которых определили, какими должны быть эти условия.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что такой подход может быть использован при создании биогеохимического барьера для радионуклидов при закрытии пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов, указывают авторы статьи.