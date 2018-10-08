Развод с юмором: новый поворот в деле Петросяна и Степаненко

Суд арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Хамовнический суд Москвы наложил арест на счета артистки Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, сообщили РИА Новости в суде.

© Sputnik / Сергей Пятаков Стала известна настоящая фамилия юмориста Петросяна

"В рамках бракоразводного процесса как истец, так и ответчик ходатайствовали о наложении обеспечительных мер. Ходатайство истца было удовлетворено полностью, ответчика — частично", — рассказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Так, под обеспечительный арест попала недвижимость супружеской пары и счета Степаненко.