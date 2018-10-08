Гастарбайтеру из Молдовы на заметку: где в России самые высокие зарплаты

Исследование показало, где в России можно заработать по максимуму, а где среднемесячная зарплата оставляет желать лучшего.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России — давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Лидеры по заработкам

Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда — 3,55. На третьей и четвертой позициях два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

Пятую строчку в рейтинге занимает Москва, где соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем в первой четверке, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках в целом все хорошо — самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

Аутсайдеры по зарплатам

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах (последнее место в рейтинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор — накопить на машину и жилье, а также содержать детей сложно большинству жителей.

На предпоследнем месте расположился Севастополь (1,41), при этом эксперты РИА Рейтинг отмечают, что высокие цены в городе объясняются спросом со стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике зарплат.

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Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик — Нальчик, Махачкала и Черкесск. Эксперты РИА Рейтинг поясняют, что на Северном Кавказе традиционно низкие зарплаты, которые не могут компенсировать даже невысокие цены.