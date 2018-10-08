21:56 08 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Российский рубль. Архивное фото.

Гастарбайтеру из Молдовы на заметку: где в России самые высокие зарплаты

© Sputnik / Руслан Кривобок
В России
Получить короткую ссылку
248 0 0

Исследование показало, где в России можно заработать по максимуму, а где среднемесячная зарплата оставляет желать лучшего.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России — давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Лидеры по заработкам

Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда — 3,55. На третьей и четвертой позициях два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

Пятую строчку в рейтинге занимает Москва, где соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора составляет 2,97. Это заметно меньше, чем в первой четверке, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках в целом все хорошо — самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

Аутсайдеры по зарплатам

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах (последнее место в рейтинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор — накопить на машину и жилье, а также содержать детей сложно большинству жителей.

На предпоследнем месте расположился Севастополь (1,41), при этом эксперты РИА Рейтинг отмечают, что высокие цены в городе объясняются спросом со стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике зарплат.

Металлолом — на зарплаты: в Молдове хотят демонтировать системы ирригации>>>

Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик — Нальчик, Махачкала и Черкесск. Эксперты РИА Рейтинг поясняют, что на Северном Кавказе традиционно низкие зарплаты, которые не могут компенсировать даже невысокие цены.

По теме

Приятная новость: у кого с 1 сентября выросла зарплата
Зарплата, о которой мечтают: у кого в Молдове самые большие заработки
Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после "налоговой революции"
У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке
Теги:
гастарбайтеры, заработок, зарплата, трудовые мигранты, доходы, Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут, Москва, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подсчет голосов на избирательном участке в Доме конгрессов в Риге
    Не остаться за бортом

    Кандидаты в премьеры Латвии от партий "Согласие" и KPV LV прокомментировали предстоящие переговоры по формированию коалиции после выборов в Сейм.

  • Стройка БелАЭС
    Энергетическая изоляция

    В Литве разрабатывают правила по запрету энергии с БелАЭС – ранее Сейм признал станцию "угрозой национальной безопасности".

  • Таллиннское горсобрание
    Всех посчитал

    Депутат-консерватор Таллиннского горсобрания озаботился количеством граждан России в школах эстонской столицы.

  • Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, фото из архива
    Язык науки

    Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.

  • Доллары США
    Коррупции – бой!

    Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова
    Кем быть?

    В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
Страшные кадры: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
Salvatorii au extras corpurile neînsuflețite a trei persoane
Погребена заживо: спасатели нашли тело четвертой жертвы взрыва в Кишиневе
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться