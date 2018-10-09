Путин раскрыл секрет своей работоспособности

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.
Российский лидер вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым посетил яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет", где их накормили обедом, пишет РИА Новости.
Одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике Путину удалось выкроить время для обеда с ними.
"Я ж что приехал? Пообедать!" — пошутил президент.
"Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается хороший результат. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии", — добавил Путин.
Президента и премьера угощали тем же, чем питаются работники "Рассвета": салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетой с пюре, компотом из яблок и шарлоткой.
Учредитель "Рассвета" Марат Галеев рассказал руководителям страны о работе предприятия. Кроме того, работники "Рассвета" поздравили президента с днем рождения, который он отпраздновал 7 октября, и подарили ему саженцы яблонь.