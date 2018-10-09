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Президент РФ Владимир Путин

Путин раскрыл секрет своей работоспособности

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Российский лидер рассказал о том, как ему удается в плотном графике находить время на встречи с людьми, работающими на различных предприятиях.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.

Российский лидер вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым посетил яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет", где их накормили обедом, пишет РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских игр в Пхенчхане
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике Путину удалось выкроить время для обеда с ними. 

"Я ж что приехал? Пообедать!" — пошутил президент.

"Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается хороший результат. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии", — добавил Путин.

Президента и премьера угощали тем же, чем питаются работники "Рассвета": салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетой с пюре, компотом из яблок и шарлоткой.

Учредитель "Рассвета" Марат Галеев рассказал руководителям страны о работе предприятия. Кроме того, работники "Рассвета" поздравили президента с днем рождения, который он отпраздновал 7 октября, и подарили ему саженцы яблонь.

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Теги:
секрет, работоспособность, Владимир Путин, Россия
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