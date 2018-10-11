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Всероссийский управленческий конкурс Лидеры России в Сочи

Граждане Молдовы смогут попробовать себя в качестве "Лидеров России"

© Sputnik / Нина Зотина
В России
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Число наставников второго этапа конкурса "Лидеры России" в нынешнем году увеличится.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Число наставников второго этапа всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году увеличится с 60 до 90 человек, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщило РИА Новости.

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"Сегодня мы запускаем новый этап конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 года", — Кириенко на пресс-конференции, посвящённой запуску конкурса.

Второй этап конкурса официально стартовал в Москве в среду. В этот же день начинается прием заявок для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших на участие заявок до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.

Новая возможность для граждан Молдовы

"Первое изменение, о котором хочу сказать: у нас расширяется состав наставников. В этом году общее количество наставников у нас увеличивается — у нас было 60 с небольшим, а сейчас будет 90 человек", — сказал Кириенко.

Кроме того, он подчеркнул, что в этот раз в конкурсе смогут принять участие граждане, проживающие за рубежом, в том числе и граждане Молдовы. При этом они должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

"Решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили", — отметил Кириенко.

Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото
AP Photo/Evan Vucci
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Что представляет конкурс "Лидеры России"

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.

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В нынешнем году наставниками конкурса станут: министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также победители прошлого этапа конкурса Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

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Теги:
конкурс "Лидеры России", граждане Молдовы, Сергей Кириенко, Москва, Россия, Общество
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