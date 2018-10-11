Новая "Нива": в России начали серийно производить новый внедорожник

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. В российском Тольятти началось серийное производство внедорожника, который стал следующим поколением легендарной "Нивы". Кроссовер называется Lada XRAY Cross, обладает привлекательным дизайном и современными характеристиками для своего класса.

У внедорожника 17-дюймовые колеса, его пружины длиннее, чем у "Нивы", а дорожный просвет увеличился со 195 до 215 миллимтров. XRAY Cross оборудован джойстиком для управления системой преодоления сугробов, песка и грязи.

​Кроме того, кроссовер получил подсветку поворотов ночью и подогрев сидений.

Перед тем, как запустить в серийное производство, новую "Ладу" испытали в условиях Крайнего Севера и на юге России, в Сочи.

Цена машины пока не названа.