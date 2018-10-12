В Москве пройдет акция журналистов в поддержку Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в госизмене.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Москве, во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, пройдет акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в госизмене, передает РИА Новости.

"В пятницу исполняется 150 дней с момента, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят в Киеве под стражу по абсурдному обвинению в госизмене, а на самом деле – за честное выполнение журналистского долга. Всё это время мы не прекращали помогать Кириллу и продолжаем добиваться его освобождения", — сказано в сообщении организаторов.

Участники акции соберутся в 11.00 во дворе здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре перед входом в Международный мультимедийный пресс-центр.

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В чем обвиняют журналиста

Вышинский почти 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

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Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Ограничения в работе журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.

Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

А Буякевич также отметил, что "продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в западных странах, причисляющих себя к так называемым старым демократиям". В частности, он констатировал тенденцию к ухудшению положения российских СМИ во Франции, приведя в пример ограничение работы журналистов Sputnik и RT.