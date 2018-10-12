В Москве журналисты провели акцию в поддержку Кирилла Вышинского

В акции приняло участие около ста коллег Вышинского, которые подняли панно с монохромным портретом Кирилла и с хэштэгами #TruthNotTreason и #ЦеЕвропа.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости — Украина Кириллом Вышинским, который вот уже пять месяцев находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоялась в пятницу у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. В этот день исполнилось 150 суток с момента задержания журналиста в Киеве.

В акции приняло участие около ста коллег Вышинского.

Они подняли над головами пятиметровое панно с монохромным портретом Кирилла с хэштэгами #TruthNotTreason и #ЦеЕвропа, нанесенными на черные полосы, символизирующие несвободу. Тем самым обыгрывалась крайне своеобразная трактовка европейских ценностей на Украине, где журналистику приравнивают к государственной измене за высказывание точки зрения, не совпадающей с мнением властей.

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© Sputnik / Евгений Биятов Акция в поддержку Кирилла Вышинского

Но вот с панно исчезли черные полосы, портрет Кирилла превратился из черно-белого в цветной, и под аплодисменты собравшихся в небо устремились белые воздушные шары. Тем самым манифестанты выразили уверенность в том, что справедливость всё же восторжествует, абсурдность выдвинутых против Вышинского обвинений будет доказана и он вскоре выйдет на свободу.

"Кирилл — узник совести, который сидит в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Надеюсь, что давление на киевские власти будет нарастать и в результате создастся ситуация, когда держать дальше в тюрьме нашего друга и коллегу будет просто невозможно, — заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Здесь мы можем рассчитывать только на помощь всего международного профессионального журналистского сообщества. Есть такая английская пословица: "Маленькие дырочки топят большой корабль". Одна акция, конечно, не решит дела, но таких акций будут сотни".

"Нет ни одной причины держать Кирилла в камере даже один день. Это 150 дней позора. Конечно, не для Порошенко, Европы или Америки — для будущего Украины", — отметила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Евгений Биятов Акция в поддержку Кирилла Вышинского

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

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Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Ограничения в работе журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.

© Sputnik / Евгений Биятов Киселев и Симоньян о деле Вышинского: процесс развалится в суде

Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

А Буякевич также отметил, что "продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в западных странах, причисляющих себя к так называемым старым демократиям". В частности, он констатировал тенденцию к ухудшению положения российских СМИ во Франции, приведя в пример ограничение работы журналистов Sputnik и RT.