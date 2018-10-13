Российских спасателей наградили медалями за помощь Молдове после ДТП в Калуге

Сотрудники Генинспектората по ЧС Молдовы специально прибыли в Калугу, чтобы вручить памятные медали в знак благодарности за оказанное содействие.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Калуге состоялась церемония награждения спасателей, оказавших помощь Молдове при репатриации жертв страшной аварии микроавтобуса, в которой погибли семеро граждан РМ, сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Сотрудники ГИЧС вручили российским коллегам медали в знак солидарности и передали благодарность руководства Генинспектората за помощь в реализации сложной миссии. Церемония прошла в управлении МЧС по Калужской области", — говорится в сообщении ГИЧС.

Как произошла авария

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту ДТП открыли уголовное дело. Всего в результате аварии погибли девять человек, семеро из них граждане Молдовы. Тела шестерых наших соотечественников доставили на Родину 9 августа. Группу из четверых пострадавших привезли в Молдову на поезде Москва-Кишинев 9 августа, еще одного 12-ого, а еще один травмированный был доставлен на родину 1 сентября.