23:09 13 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Микрофон

Музыкальные новинки недели: Жасмин, Басков, EMIN, Королева, Арбенина

CC0 / BreakingTheWalls / Microphone
В России
Получить короткую ссылку
28 0 0

Смотрите в подборке Sputnik, какие музыкальные новинки появились во вторую неделю октября.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Мир музыки с начала недели подарил меломанам много нового.

Начнем с последней новинки, которая появилась в субботу. Ночные Снайперы представили новый сингл "Раскаленные", который уже нашел своего слушателя в Молдове.

Кстати, это не первая премьера от Дианы Арбениной в октябре. Всего неделю назад она презентовала сольную акустическую песню "Короны".

Эмин Агаларов 12 октября презентовал клип на песню "Когда".

В этот же день Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук представили свою работу "Включи во мне свет".

Тогда же состоялась премьера дуэта Дианы Арбениной и Сергея Лазарева с песней "Грустные люди".

А вот 11 октября представлен клип Наташи Королевой на песню "Зять".

В среду Николай Басков представил свой новый альбом "Верую".

Также 10 октября ELLA представила видеоклип на песню "Максимум нежности".

Кроме того, во вторник Максим Фадеев сообщил о том, что Ольга Серябкина с 2019 года не будет выступать в составе группы SEREBRO, а начнет сольную карьеру.

Анна Филипчук, которая представит Россию на конкурсе "Детское Евровидение 2018", представила клип на обновленную версию песни "Unbreakable" ("Непобедимы"). Конкурс состоится 25 ноября в Минске.

А началась неделя с премьеры клипа на песню Жасмин "Похожи".

Еще 8 октября увидел свет клип Анастасии Спиридоновй на песню "Цунами".

Следующая неделя также обещает быть интересной в музыкальном плане. Например, 15 октября запланирована премьера клипа на совместную песню Леонида Агутина и Сергея Шнурова "Какая-то фигня". Эта композиция стала саундтреком к фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".

По теме

Пожилой музыкант, переживший инсульт, снова сыграл и взорвал Интернет
Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео
Пресняков-старший восхитился игрой маленьких музыкантов из Ясс - видео
Теги:
октябрь, клип, музыка, премьера, Анна Филипчук, ELLA, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Анастасия Спиридонова, Диана Арбенна, Эмин Агаларов, Ольга Серябкина, Ночные Снайперы, Сергей Шнуров, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Николай Басков, Жасмин
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
Самые яркие моменты матча между Молдовой и Сан-Марино в Лиге наций
Разъяренный питбуль напал на лошадь, но это было очень большой ошибкой – видео
Не для слабонервных: драка разъяренного питбуля и лошади – видео
582-летие Кишинева: как будем гулять
582-летие Кишинева: как будем гулять

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться