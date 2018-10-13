Музыкальные новинки недели: Жасмин, Басков, EMIN, Королева, Арбенина

Смотрите в подборке Sputnik, какие музыкальные новинки появились во вторую неделю октября.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Мир музыки с начала недели подарил меломанам много нового.

Начнем с последней новинки, которая появилась в субботу. Ночные Снайперы представили новый сингл "Раскаленные", который уже нашел своего слушателя в Молдове.

Кстати, это не первая премьера от Дианы Арбениной в октябре. Всего неделю назад она презентовала сольную акустическую песню "Короны".

Эмин Агаларов 12 октября презентовал клип на песню "Когда".

В этот же день Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук представили свою работу "Включи во мне свет".

Тогда же состоялась премьера дуэта Дианы Арбениной и Сергея Лазарева с песней "Грустные люди".

А вот 11 октября представлен клип Наташи Королевой на песню "Зять".

В среду Николай Басков представил свой новый альбом "Верую".

Также 10 октября ELLA представила видеоклип на песню "Максимум нежности".

Кроме того, во вторник Максим Фадеев сообщил о том, что Ольга Серябкина с 2019 года не будет выступать в составе группы SEREBRO, а начнет сольную карьеру.

Анна Филипчук, которая представит Россию на конкурсе "Детское Евровидение 2018", представила клип на обновленную версию песни "Unbreakable" ("Непобедимы"). Конкурс состоится 25 ноября в Минске.

А началась неделя с премьеры клипа на песню Жасмин "Похожи".

Еще 8 октября увидел свет клип Анастасии Спиридоновй на песню "Цунами".

Следующая неделя также обещает быть интересной в музыкальном плане. Например, 15 октября запланирована премьера клипа на совместную песню Леонида Агутина и Сергея Шнурова "Какая-то фигня". Эта композиция стала саундтреком к фильму "Вечная жизнь Александра Христофорова".