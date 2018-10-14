Кокорин и Мамаев не прекратят тренировки на время ареста

По информации российской прессы, игроки, которых поместили под арест, планируют продолжить тренироваться.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, арестованные за драку в Москве, намерены тренироваться в Следственном изоляторе. Информацию об этом опубликовали российские СМИ.

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Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, в СИЗО есть спортзал, где за 400 рублей в час возможно тренироваться и принимать душ.

До этого Мельников говорил о том, что Мамаеву отдали первую передачу — сладости, сухари, заварную лапшу и другое.

Он же сообщал, что в камерах у футболистов есть телевизор, что Кокорин и Мамаев содержатся вместе с соседями.

На футболистов открыты два уголовных дела по факту хулиганства. Первое — по факту нападения на чиновника Минпромторга Дениса Пака, второе — по факту избиения водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.