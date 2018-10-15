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Президент РФ Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Путин утвердил основы госполитики до 2025 года

© Sputnik / Michael Klimentyev
В России
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Правительство должно будет подготовить план по реализации новых Основ в течение трех месяцев.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", — говорится в документе.

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Основными проблемами обеспечения ядерной безопасности в документе названы объекты ядерного наследия, для завершения жизненного цикла которых нужны дополнительные меры, а также накопление ядерного топлива и радиоактивных отходов. Кроме этого, отрицательно сказывается увеличение среднего возраста работников и незначительный рост числа молодых специалистов в отрасли.

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В правительстве так же считают, что внедрение в производство устройств, генерирующих импульсные ионизирующие излучения высоких энергий, недостаточно отрегулировано с правовой точки зрения. Кроме того, в документе отмечается, что в мире появляются новые технологии, которые могут быть "применены для совершения несанкционированных действий (в том числе и террористических актов) в отношении объектов использования атомной энергии в мирных и оборонных целях".

РОЛЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Также сохраняются угрозы того, что радиоактивные изделия могут быть незаконно перемещены через границу РФ, или их незаконный оборот внутри РФ.

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Кроме этого, отмечается, что в России сохраняются значительные по площади территории (леса, сельскохозяйственные угодья), которые когда-то подверглись радиоактивному загрязнению, и теперь ограниченно пригодны для хозяйственной деятельности.

При этом в документе отмечается, что роль атомной энергетики в России растет и появляются более современные и безопасные технологии и установки. Требования по обеспечению безопасности в этой области растут как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, возросла роль общественности в "принятии решений в области использования атомной энергии, в том числе по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами".

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