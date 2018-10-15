Кокорин и Мамаев не хотят оставаться под арестом

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Адвокат Олег Попов сообщил в понедельник, что решение об аресте его клиента, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, обжаловано в суде. Такое же ходатайство подала 15 октября и защита хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

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В чем подозревают Кокорина и Мамаева

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, были Кокорин и Мамаев. В данном случае речь идет об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке гостиницы.

Когда произведен арест

Как сообщили в правоохранительных органах, два дня Кокорин и Мамаев не выходили на связь, но вечером 10 октября после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

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В итоге уголовное дело открыли по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Наказание по статье "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Тренировки в неволе

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявлял, что Кокорин и Мамаев изъявили желание тренироваться в Следственном изоляторе.

Мельников уточнил, что в СИЗО есть спортзал, где за 400 рублей в час возможно тренироваться и принимать душ.

До этого Мельников говорил о том, что Мамаеву отдали первую передачу — сладости, сухари, заварную лапшу и другое.

Он же сообщал, что в камерах у футболистов есть телевизор, что Кокорин и Мамаев содержатся вместе с соседями.