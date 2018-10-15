Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Румынии все еще не обнаружили

Вот уже четверо суток румынский спортсмен не выходит на связь и найти его пока не удалось.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Спасателям пока не удалось обнаружить пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Румынии, его поиски при наличии хорошей погоды возобновятся во вторник. Об этом сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

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Утром в субботу поступила информация, что 11 октября альпинист из Румынии вышел в сторону западной вершины Эльбруса и не вернулся. К поисковым работам был привлечен коммерческий вертолет и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена в субботу не принесли результата и были приостановлены. Утром в понедельник они возобновились.

"К сожалению, пока никаких следов альпиниста из Румынии обнаружить не удалось, на сегодня работы завершены. Если позволит погода, продолжим искать завтра", — сказал Гулиев.