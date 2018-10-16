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Ракетный комплекс С-400 - архивное фото

Российское ПВО накроет всю планету: когда примут на вооружение С-700

© Sputnik / Sergey Pivovarov
В России
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Эксперты комментируют слова Жириновского, который проговорился о разработке нового противоракетного комплекса.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Секретный комплекс С-700, о котором проговорился Владимир Жириновский, может быть лазерной системой противоракетной обороны с боевыми платформами, которые выведены на околоземную орбиту, считает военный эксперт.

Какие секреты раскрыл Жириновский

Напомним, на днях Владимир Жириновский сделал неожиданное заявление в телевизионном эфире на одном из каналов о том, что на вооружении ВС РФ стоят якобы не только системы С-300 и С-400, но и С-500, С-600 и С-700. Последняя, по словам политика, "может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух".

Ведущий сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, "а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500". "Последняя пока С-700. Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО", – парировал Жириновский.

Как Россия будет реагировать на гонку вооружений

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подобная система может быть выпущена уже через 25-30 лет, передает РИА Новости.

"Где-то лет через 25-30, после того как США начнут гонку вооружений в космосе, Россия будет вынуждена на это реагировать, и речь может пойти о развертывании систем противоракетного перехвата в ближнем космосе на боевых орбитальных платформах с реализацией оружия на "новых физических принципах", прежде всего лазерного", — прогнозирует эксперт.

​По его словам, этому будет предшествовать поступательное развитие систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны на базе тех разработок, которые сегодня уже есть по С-500.

"Реально мы понимаем, что сегодня есть С-500, разработка которой заканчивается, она в ближайшее время поступит на полигонные испытания и подтвердит заявленные характеристики. Будет принято решение о серийном производстве", — напомнил эксперт.

Новое оружие для воздушно-космической обороны

Коротченко считает, что дальнейшая модернизация С-500 может вылиться в создание через 15-20 лет наземной системы С-600, а С-700 станет вторым направлением развития ПРО – космическим.

"Если сохранять преемственность, возможно, это и будет С-700… А пока мы будем иметь С-500 как основу нашей огневой подсистемы системы воздушно-космической обороны. Все дело не в индексах как таковых, а в принципах", — заключил эксперт.

Комплекс ПВО С-300, архивное фото.
© Sputnik / Walerii Melnickow
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В основу оружие на новых физических принципах (ОНФП) положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

С-700 успел напугать весь Запад

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что заявление Жириновского удивило его самого.

Он сообщил, что задал вопрос об С-700 специалистам корпорации "Алмаз-Антей", которые не подтвердили слова Жириновского. "Нам еще надо С-500 до ума довести, а потом будем думать о чем-нибудь новеньком, ответили мне", — сказал эксперт.

Вместе с тем он согласился с утверждением российского политика о том, что "мы можем всю планету закрыть". Однако для этого нужно чтобы российские С-400 купили не только Китай, Индия и Турция, но и другие страны, включая США. Ведь их Patriot даже последней модификации от нашей системы С-400 отстает. Американцы это сами признали. А уж от С-500 тем более. Об С-600 я пока не говорю", – заключил военный эксперт.

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Теги:
С-500, вооружение, ПРО, Оборона
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