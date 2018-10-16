Путин: в РФ стабильно низкие значения инфляции и безработицы

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ стабильно низкая инфляция, безработица находится на рекордно низком уровне. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что российский лидер провел совещание по экономическим вопросам. Обсуждалась текущая ситуация в экономике страны, меры по повышению ее устойчивости и темпов роста. В заседании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый зампредседателя правительства – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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"Стабильно низкие значения у инфляции и безработицы. В августе безработица сократилась до 4,6%, сейчас она находится на рекордно низком уровне", — заявил Путин.

Глава российского государства также отметил, что важными индикаторами деловой активности и потребительского спроса российских семей является динамика инвестиций и рост грузооборота транспорта.

"По итогам первого полугодия вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2%. Растет и грузооборот транспорта (+ 3% за восемь месяцев), а также розничная торговля (+2,7%)", — сказал Путин.

По его словам, опережающую динамику показывает промышленное производство: индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1%, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8%.