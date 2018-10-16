Захарова об отношении Москвы к расколу в церкви: свобода воли и невмешательство

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Современный режим на Украине ведет себя вопреки тем обязательствам, к исполнению которых призывает его собственный народ, заявила во вторник в ходе мультимедийной пресс-конференции Sputnik пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя действия в отношении Украинской православной церкви.

"Нельзя, как на Украине"

"В частности среди этих обязательств — отделение церкви от государства. Не было и дня в течение последнего года, чтобы президент Украины не высказывался по этому вопросу. Это интервенция в церковные дела", — отметил Захарова.

По ее словам, "это один из самых масштабных ударов по самой болезненной проблеме украинского народа — консолидации народа как основы украинской государственности".

"Последствия этого удара еще предстоит увидеть. Это центробежные, а не центростремительные процессы", — сказала пресс-секретарь МИД.

Она подчеркнула, что в России институты власти "дистанцировались и будут максимально дистанцироваться от любого рода вовлечения в религиозные дела".

© Sputnik / Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

"То, что позволяет себе руководство Украины, а именно политическую канонаду в плане использования этой темы, — мы считаем неуместным, вредным и опасным. Также мы остаемся верными уважению к свободе вероисповедания и невозможности быть вовлеченными в модерирование дел церкви и других религиозных организаций, действующих в рамках закона", — заключила Захарова.

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Из-за чего все началось

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в РПЦ, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

Идея Антиохийского патриарха

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X заявил, что не видит никакой необходимости в дискуссиях "по вопросам автокефалий" в условиях, когда православному миру особенно необходимо единство перед лицом современных вызовов и угроз, и призвал к созыву Всеправославного собора.

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"Какая необходимость именно сейчас дискутировать по вопросам автономий или автокефалий, когда нам больше всего нужно полное и твердое единство всех православных христиан? Нет никаких сомнений, что Православная церковь должна рассмотреть свои проблемы на общем Соборе, где были бы собраны главы всех поместных церквей", — заявил патриарх Иоанн.

Реакция Украинской церкви

В УПЦ, в свою очередь, не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея.

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) назвал решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.