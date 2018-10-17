Кокорин в СИЗО: что сказал адвокату футболист

Адвокат рассказала о прошедшей встрече со своими клиентами и о том, что ей заявил футболист.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Адвокат Татьяна Стукалова, которая защищает Александра и Кирилла Кокориных, написала в Instagram об их пребывании в СИЗО.

"Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо", — сообщила Стукалова.

Также она добавила, что рассмотрение апелляции на постановление суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября.

В чем подозревают футболистов

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.

© Sputnik / Владимир Песня Кокорин и Мамаев не хотят оставаться под арестом

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, были братья Кокорины и Мамаев. В данном случае речь идет об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке гостиницы.

Когда произведен арест

Как сообщили в правоохранительных органах, два дня Кокорин и Мамаев не выходили на связь, но вечером 10 октября после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

В итоге уголовное дело открыли по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Наказание по статье "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

© Sputnik / Михаил Киреев Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры

Тренировки в неволе

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявлял, что Кокорин и Мамаев изъявили желание тренироваться в Следственном изоляторе.

Мельников уточнил, что в СИЗО есть спортзал, где за 400 рублей в час возможно тренироваться и принимать душ.

До этого Мельников говорил о том, что Мамаеву отдали первую передачу — сладости, сухари, заварную лапшу и другое.

Он же сообщал, что в камерах у футболистов есть телевизор, что Кокорин и Мамаев содержатся вместе с соседями.