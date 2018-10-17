12:00 17 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева

Кокорин в СИЗО: что сказал адвокату футболист

© Sputnik / Илья Питалев
В России
Получить короткую ссылку
105 0 0

Адвокат рассказала о прошедшей встрече со своими клиентами и о том, что ей заявил футболист.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Адвокат Татьяна Стукалова, которая защищает Александра и Кирилла Кокориных, написала в Instagram об их пребывании в СИЗО.

"Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо", — сообщила Стукалова.

Также она добавила, что рассмотрение апелляции на постановление суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября.

В чем подозревают футболистов

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. В свою очередь Telegram-каналы сообщили, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание. 

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Кокорин и Мамаев не хотят оставаться под арестом

По версии следствия, в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. 

Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, были братья Кокорины и Мамаев. В данном случае речь идет об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке гостиницы.

Когда произведен арест

Как сообщили в правоохранительных органах, два дня Кокорин и Мамаев не выходили на связь, но вечером 10 октября после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. 

В итоге уголовное дело открыли по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Наказание по статье "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения. 

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Архивное фото.
© Sputnik / Михаил Киреев
Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры

Тренировки в неволе

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявлял, что Кокорин и Мамаев изъявили желание тренироваться в Следственном изоляторе. 

Мельников уточнил, что в СИЗО есть спортзал, где за 400 рублей в час возможно тренироваться и принимать душ.

До этого Мельников говорил о том, что Мамаеву отдали первую передачу — сладости, сухари, заварную лапшу и другое.

Он же сообщал, что в камерах у футболистов есть телевизор, что Кокорин и Мамаев содержатся вместе с соседями.

По теме

Видео допроса Мамаева и Кокорина: в чем обвиняет полиция футболистов
Теги:
Татьяна Стукалова, Александр Кокорин, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
    Заметая следы

    В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.

  • Здание парламента Грузии
    Грядут перемены

    Предстоящие президентские выборы в Грузии должны послужить началом важной битвы – парламентских выборов 2020 года, считают эксперты

  • Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
    Откровенный разговор

    Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок нейронов сетчатки (40-кратное увеличение), сделанный фотографом Hanen Khabou и занявший 6е место в конкурсе Nikon Small World 2018
Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik - полная версия
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.