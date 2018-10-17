Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин задержан правоохранительными органами в российской столице. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал руководитель региона Сергей Аксенов.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия "Крымэнерго", "Крымгазсети", — говорится в сообщении.

Аксенов обратил внимание, что "органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. "Мы заинтересованы в установлении истины".