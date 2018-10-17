Взрыв газа в колледже в Керчи: десять погибших, 40 пострадавших

Трагедия произошла в среду в образовательном учреждении в Керчи - взрыв унес жизни десятка человек.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, по предварительной версии, газа. В итоге погибли десять человек и около 40 пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Керченский горно-металлургический техникум был открыт в 1930 году, чтобы обеспечить специалистами Камыш-Бурунский железорудный комбинат и металлургический завод им. Войкова. За годы существования техникум подготовил около 20 тысяч специалистов различных специальностей горно-металлургического профиля. С 1963 года в техникуме открылись отделения финансовых работников, техников-автомобилистов, техников-строителей, однако в основном он сохранял свой горно-металлургический профиль.

С 1990 года техникум стал называться политехническим, а в 2011 году был реорганизован в Керченский политехнический колледж. В 2018 году очная форма предполагает обучение в колледже 325 человек.