СК квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

Следственные комитет после взрыва в керченском колледже открыл дело по статье "Террористический акт".

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами", - сказала она.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали около 50.

Данные о раненых уточняются, но большая часть из них — подростки.

© Sputnik / Павел Лисицын Взрыв газа в колледже в Керчи: десять погибших, 40 пострадавших

В Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Из Сочи и Ростова-на-Дону в Керчь, где произошел взрыв, вылетают 3 вертолета ми-8 с медицинскими модулями, спасателями и психологами.

Керченский горно-металлургический техникум был открыт в 1930 году, чтобы обеспечить специалистами Камыш-Бурунский железорудный комбинат и металлургический завод им. Войкова. За годы существования техникум подготовил около 20 тысяч специалистов различных специальностей горно-металлургического профиля. С 1963 года в техникуме открылись отделения финансовых работников, техников-автомобилистов, техников-строителей, однако в основном он сохранял свой горно-металлургический профиль.

С 1990 года техникум стал называться политехническим, а в 2011 году был реорганизован в Керченский политехнический колледж. В 2018 году очная форма предполагает обучение в колледже 325 человек.