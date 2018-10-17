Выросло число жертв взрыва в колледже в Керчи

В Следственном комитете сообщили о росте количества погибших при взрыве в керченском колледже.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Число жертв взрыва в колледже в Керчи возросло до 13 человек, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Ранее в НАК сообщали, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Версия следствия - теракт

Следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт. Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами", - сказала Петренко.

Данные о раненых уточняются, но большая часть из них — подростки.

В Керчь вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Из Сочи и Ростова-на-Дону в Керчь, где произошел взрыв, вылетают 3 вертолета ми-8 с медицинскими модулями, спасателями и психологами.

Что известно о колледже

Керченский горно-металлургический техникум был открыт в 1930 году, чтобы обеспечить специалистами Камыш-Бурунский железорудный комбинат и металлургический завод им. Войкова. За годы существования техникум подготовил около 20 тысяч специалистов различных специальностей горно-металлургического профиля. С 1963 года в техникуме открылись отделения финансовых работников, техников-автомобилистов, техников-строителей, однако в основном он сохранял свой горно-металлургический профиль.

С 1990 года техникум стал называться политехническим, а в 2011 году был реорганизован в Керченский политехнический колледж. В 2018 году очная форма предполагает обучение в колледже 325 человек.