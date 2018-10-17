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Сотрудник полиции на территории Московского городского суда.

Родственники Михаила Хачатуряна мстят его дочерям - новая кассация в суде

© Sputnik / Антон Денисов
В России
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (28)
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Ранее с сестер Хачатурян сняли меру пресечения на время следствия и судебного разбирательства.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Московский городской суд разрешил обвиняемым в убийстве отца Крестине (так в паспорте — ред.) и Ангелине Хачатурян общаться с людьми, не имеющими отношения к уголовному делу, без разрешения следователя, сообщила российским журналистам пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин
© Sputnik / Евгения Новоженина
Адвокат сестер Хачатурян: для девушек выбрана мягкая мера пресечения

Трагедия лета

Напомним, что 27 июля в Москве, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Крестина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Одна из сестер Хачатурян, архивное фото.
© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
Суд отпустил двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.
Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.

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В конце сентября суд отпустил девушек, заменив арест запретом определенных действий. Им запретили использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя. Родственники Михаила Хачатуряна обжаловали это решение суда.

Нарушения и раздутый скандал

Ранее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы журналистам заявили, что сообщений о жестоком обращении в отношении трех сестер в столичные учреждения социальной защиты не поступало, семья Хачатурян не состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Подъезд дома, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
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А директор школы №1370 Сергей Корышев, в которой обучались две из трех сестер, сообщил, что школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за того, что девушки часто пропускали занятия.

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила прессе, что по ее запросу в прокуратуру по делу сестер Хачатурян были выявлены нарушения и вынесены представления директору школы, где обучались девушки.

"Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, и префекту", — заявила Кузнецова.

По ее словам, скандал вокруг сестер Хачатурян раздувается искусственно, кто-то пытается "паразитировать" на резонансном деле.

"Самое главное, чтобы правильно были сделаны выводы. Конечно, неправильно, когда резонанс раздувается искусственно, когда кто-то пытается паразитировать на этой теме", — отметила Кузнецова.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (28)

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