На Кубани разбился российский учебный самолет Л-39

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Учебный самолет Л-39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня около 17.00 (по московскому времени — ред.) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении.

Техническое предназначение самолета

Л-39 — учебно-тренировочный самолёт, предназначенный для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днём и ночью, обучения элементам боевого применения, связанных с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям, а также тренировки лётного состава лётных училищ и строевых частей. С рабочего места инструктора возможна имитация некоторых отказов, также с целью обучения предусмотрена экипировка курсанта в различные типы лётного и высотного снаряжения.