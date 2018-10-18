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Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-04 с космодрома Байконур

Поломка на "Союзе": найдены возможные виновники

© Sputnik / Alexey Filippov
В России
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Фамилии сборщиков ракеты-носителя были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.

Старт Союза Роскосмос
Роскосмос
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Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее РИА Новости источник.

В Москву вернулся экипаж аварийного "Союза">>>

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что зарплата сотрудников, собирающих на космодроме Байконур ракеты "Союз", составляет примерно 40-50 тысяч рублей в месяц. Инженеры, контролирующие сборку ракеты, получают примерно 80-100 тысяч рублей. На космодроме действует система тройного контроля операций. Правильность выполнения операций контролирует сам исполнитель, его действия — и сотрудник РКЦ "Прогресс", и сотрудник Центра контроля испытаний Космического центра "Южный". Наиболее ответственные операции контролируют сотрудники военной приемки.

Что произошло с ракетой-носителем

Неделю назад, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Космонавт Алексей Овчинин о неудачном запуске "Союза">>>

Как впоследствии рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, авария произошла из-за того, что один из боковых блоков "Союза-ФГ" не отделился, как положено. В результате первая ступень ракеты столкнулась со второй.

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Теги:
ракета-носитель, "Союз-ФГ", крушение, авария, Байконур, Казахстан, Наука и технологии
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