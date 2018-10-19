После трагедии в Керчи в больницах остаются 43 пострадавших

Более четырех десятков человек продолжают оставаться в больницах после произошедшего в керченском колледже.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. После трагедии в Керчи в медицинских учреждениях продолжают оставаться 43 человека, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

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В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что двадцать пострадавших при стрельбе и взрывах в колледже Керчи, находящиеся на лечении в крымских больницах, прооперированы, их состояние тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное.

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В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.