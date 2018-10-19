Два человека погибли в результате взрыва под Петербургом

Предположительно два или три человека могут находиться под завалами, образовавшимися на пиротехническом заводе в результате взрыва.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В российском городе Гатчина, близ Санкт-Петербурга, произошел взрыв на пиротехническом заводе "Авангард", сообщает РИА Новости.

Как сообщил журналистам представитель местных экстренных служб, в здании находились пять человек, два человека погибли. Еще двоих пострадавших извлекли из-под завалов.

"Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов", — сообщили в областном правительстве.

Инциденту присвоен второй номер сложности.

В МЧС России отметили, что взрыв был технологическим, в здании частично обрушились четыре этажа. После взрыва загорелись три легковые машины.

Создан оперативный штаб, на место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.