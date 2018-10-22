Экс-посол в Молдове Мухаметшин назначен замглавы международного комитета Совфеда

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин избран Международным комитетом Совета Федерации РФ заместителем главы данной структуры, сообщает РИА Новости.
Такое решение было принято единогласно.
Мухаметшин также возглавил подкомитет по вопросам евразийской экономической интеграции.
Как пояснил глава комитета Константин Косачев, это решение не требует утверждения палатой.
Месяц назад, 17 сентября 2018 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Мухаметшина представителем от администрации региона в Совете Федерации России. 26 сентября верхняя палата парламента подтвердила его полномочия сенатора.
До назначения сенатором Мухаметшин руководил дипмиссией в Молдове с 2012 года. В июле 2018 года он был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина.
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С 2008 года в течение четырех с половиной лет он возглавлял Россотрудничество.
В середине сентября Дмитрий Азаров, вступивший в должность губернатора Самарской области, наделил экс-посла полномочиями сенатора от региона.
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