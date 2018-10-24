Путин: Россия готова работать с США без истерик, несмотря на их выход из ДРСМД

Путин намерен обсудить выход США из договора на встрече с Трампом 11 ноября в Париже.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Москва может зеркально ответить в случае новых поставок ракет из США в страны Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, комментируя возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Москва ничего не нарушает

По словам российского президента, если ракеты поставят в Европу, то согласные с этим страны должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

"Это очевидные вещи", — добавил Путин

Вместе с тем российскй лидер выразил надежду, что сможет обсудить вопрос о возможном выходе США из ДРСМД с главой Белого дома Дональдом Трампом на встрече в Париже.

"Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы "накоротке", на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов на эту тему поговорить", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия готова "без всяких истерик" работать с американскими партнерами в деле сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), важно, какие за этим последуют решения.

"Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из договора РСМД — обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но как обычно никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки "Иджис", поставив их на землю, на территорию", — сказал Путин.

По его словам, эти пусковые установки могут быть использованы для ударных ракет, а не антиракет — для этого нужно только поменять компьютерное программное обеспечение. "Это работа нескольких часов, мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны", — продолжил президент.

Без истерик

То же касается и ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил Путин, — они ни чем не отличаются от ракет малой и средней дальности и, по сути, это тоже является прямым нарушением договора.

"Поэтому известный способ "держи вора" в данном случае не работает, мы внимательно анализируем всё, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, мы здесь готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие будут решения", — подчеркнул президент РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать ДРСМД, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.