Путин: Россия готова сотрудничать со всеми партнерами в Евразии

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Россия готова сотрудничать со всеми партнерами в Евразии, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое было направлено участникам Веронского экономического форума, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / RICHARD MOORE Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

"Тема нынешней встречи - "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана" - весьма актуальна и отражает растущую востребованность широкого международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, технологической и других сферах, которое было бы свободно от разного рода искусственных ограничений, барьеров, санкций и искусственных ограничений", - сказано в приветствии российского лидера, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Веронский форум, по мнению президента, снискал "заслуженный авторитет в международных политических, экспертных и деловых кругах", а представительный состав его участников "позволяет обстоятельно обсуждать самые разнообразные, зачастую весьма непростые вопросы европейской повестки дня".

"Российская сторона готова к такому конструктивному взаимодействию со всеми партнерами на Евразийском континенте. Уверен, что ваши дискуссии будут интересными и продуктивными, а выдвинутые вами идеи и предложения получат практическое применение", - говорится в документе.

Последние годы Веронский форум является единственной площадкой в ЕС, где российский и европейский бизнес обсуждает проблемы Большой Евразии.

Путин: Россия готова работать с США без истерик, несмотря на их выход из ДРСМД>>>

Главной темой мероприятия в этом году станет "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана". Участники обсудят тенденции на глобальном энергетическом рынке, развитие инфраструктуры и энергетики, инновации в сельском хозяйстве и другие актуальные вопросы.

МИА "Россия сегодня" выступает медиапартнером форума.