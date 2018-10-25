Сколько терактов предотвратила ФСБ в 2018 году

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники ФСБ за 9 месяцев 2018 года предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов, ведомству необходимо и далее решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом, заявил президент России Владимир Путин.

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"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов", - сказал Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

Путин подчеркнул, что за этими показателями - "спасенные жизни людей".

Российский президент уточнил, что ФСБ будет и дальше так действовать в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).