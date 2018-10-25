Москва не потерпит снос памятников Красной армии в Польше

КИШИНЕВ, 25 окт -Sputnik. Снос польскими властями памятников Красной армии противоречит международным правовым обязательствам. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на традиционном еженедельном брифинге.

Почти 40 случаев противоправных действий в отношении памятников советским солдатам и воинских захоронений зафиксировано в Польше с начала текущего года. Недавно в Варшаве был снесен памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке.

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Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Сейчас в польской столице не осталось ни одного памятника бойцам Красной армии, освобождавшим Польшу.

"Это еще одна попытка польской администрации подвергнуть коренному пересмотру исторические события Второй мировой войны. Вымарать страницы, связанные с решающей ролью Красной армии в освобождении Польши", - заявила Захарова на брифинге.

Она напомнила, что потери Красной армии на том участке фронта составили более 200 тысяч человек.

"Это деструктивная антироссийская политика в мемориальной сфере, она аморальна, она является грубым нарушением международных правовых обязательств. Ее разрушительный эффект для двусторонних отношений неминуем", - предупредила Захарова.

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